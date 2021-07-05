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Власть

Кыргызстан и Азербайджан создадут совместный инвестиционный фонд

Кыргызстан и Азербайджан создадут совместный инвестиционный фонд. Об этом сообщает МИД КР.

Уточняется, что договоренность достигнута в рамках визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Баку.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и договорились рассмотреть возможность возобновления прямых авиарейсов по маршруту Баку — Бишкек.

Договорились завершить в Бишкеке строительство парка отдыха и средней школы на грантовые средства правительства Азербайджана и учредить в Баку торговый дом Кыргызстана.

Помимо этого, как отмечается, Руслан Казакбаев и глава МИД Азербайджана Али Асадов обсудили взаимодействие и сотрудничество «по возможным поставкам в КР вакцин против COVID-19». В заключение глава МИД Кыргызстана заинтересовался опытом Азербайджана в вопросах привлечения инвестиций, борьбы с коррупцией и криминалитетом, реформ в области государственного управления и судебной системы.

Глава правительства Азербайджана в завершение встречи выразил готовность посетить Кыргызстан осенью 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199880/
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