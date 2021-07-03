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Власть

Глава МИД обсудил вопросы поставки электроэнергии и газа из Туркменистана в КР

Глава МИД Руслан Казакбаев обсудил вопросы поставки электроэнергии и газа из Туркменистана в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, накануне по инициативе туркменской стороны Руслан Казакбаев поговорил по телефону с заместителем председателя кабинета министров, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

Министры наметили дальнейшие совместные действия для реализации достигнутых договоренностей между президентами Садыром Жапаровым и Гурбангулы Бердымухамедовым.

Особое внимание уделили поставкам электроэнергии и природного газа из Туркменистана в Кыргызстан, взаимодействию в области транспорта, образования и туризма, реализации инвестиционных проектов в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199777/
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