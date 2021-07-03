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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Президенту отправили предложения по улучшению законов о выборах в Жогорку Кенеш

Юрист Атыр Абдрахматова направила президенту предложения по улучшению законов в сфере выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Ее идеи касаются четырех блоков. В первую очередь она предложила обратить внимание на кыргызстанцев, которые находятся за рубежом. Юрист считает, что надо открыть избирательные участки в местах компактного проживания кыргызстанцев. 

При этом политические партии должны выдвинуть не менее двух мигрантов в качестве кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. И один из них должен быть в числе первых 25 кандидатов.

«В списки избирателей за рубежом должны быть включены все граждане КР вне зависимости от того, встали ли они на консульский учет (временный или постоянный) или нет», — уверена Атыр Абдрахматова.

Для обновления политической элиты Кыргызстана и укрепления принципа равенства юрист предлагает установить норму, что каждый гражданин КР может быть депутатом парламента не более двух сроков. При этом депутатом Жогорку Кенеша не вправе быть гражданин, осужденный за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законом порядке или нет.

«Что касается информирования граждан, то агитация должна начинаться с момента выдвижения кандидата, списка кандидатов от политических партий. Частным СМИ и интернет-изданиям нужно разрешить проведение дебатов среди кандидатов, политических партий. При этом цена и порядок проведения дебатов согласовываются с Центризбиркомом. Считаю важным ввести норму, по которой всем СМИ запрещалось бы в период выборов освещать служебные командировки президента, депутатов ЖК и местных кенешей, если они являются кандидатами», — рассказала эксперт.

Для улучшения процесса голосования Атыр Абдрахматова предлагает отказаться от практики создания дополнительных участков. При этом она уверена, что ЦИК обязана опубликовывать сканированные версии протоколов об итогах голосования на своем сайте в течение 24 часов после подведения итогов на участке. Должен Центризбирком публиковать и списки проголосовавших избирателей в машиночитаемом формате, как того требуют правила и процедуры цифровизации.

«Необходимо ужесточить запрет на нахождение рядом с АСУ или урной для голосования кого-либо. АСУ и стационарная урна должны находиться от всех, кто присутствует на избирательном участке, на расстоянии более трех метров. А в случае сбоя они должны заменяться в течение 15 минут. При этом общественные наблюдатели должны иметь право обжаловать итоги голосования», — заключила юрист.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199719/
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