Повторные выборы. В Токмаке представители партии требовали отставки главы ТИК

В Токмаке представители партии, участвующей в повторных выборах депутатов местного кенеша, сорвали обучающий тренинг. Об этом 24.kg сообщили источники.

По их данным, члены партии «Бирге» заявили, что ТИК нарушает закон, не отменяя регистрацию тех кандидатов от «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан», кто был замешан, по их мнению, в махинациях с пропиской.

Они также потребовали отставки председателя ТИК Жылдыз Молдогазиевой.

Им объяснили, что для того, чтобы снять кандидата с гонки, должно быть решение суда, а его нет. В преддверии кампании руководство и состав ТИК также не переизбирается.

Тренинг все же удалось провести. Представителям партии пообещали, что их заявление будет изучено.