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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В Кыргызстане могут ввести ограничительные меры

«Эпидемиологическая ситуация в республике стремительно ухудшается. В данное время каких-либо ограничений местными органами власти не вводится, но в случае необходимости могут быть приняты меры ограничительного характера», — об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сказала заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова.

Как отметили в пресс-службе кабинета министров, в ходе заседания рассмотрены вопросы по эпидемиологической ситуации, запасу лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения, план мероприятий городов и областей на случай ухудшения эпидемситуации, план проведения вакцинации населения.

Жылдыз Бакашова отметила, что в ближайшее время в Кыргызстан доставят 1 миллион 250 тысяч доз китайской вакцины. «Поэтому необходимо максимально ускорить процесс вакцинации населения. Очень важно охватить большее количество людей. Необходимо обеспечить круглосуточную работу прививочных пунктов в Бишкеке. Кроме того, пункты вакцинации будут открывать в супермаркетах, аптеках», — сказала она.

Я хочу подчеркнуть, что работа по борьбе с коронавирусной инфекцией — общая работа, поэтому необходима слаженная координация, взаимодействие и помощь всех государственных органов и местных органов власти.

Жылдыз Бакашова

По итогам заседания штаба Министерству здравоохранения и социального развития поручено продолжить онлайн- и офлайн-обучение медицинских работников первичного звена методам профилактики, диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией согласно пятому клиническому руководству; совместно с полномочными представителями кабинета министров в областях, мэриями Бишкека и Оша обеспечить бесперебойную работу службы 118 с увеличением количества операторов, а также привлечением к работе опытных медицинских работников из общей сети здравоохранения; обеспечить бесперебойную работу мобильных бригад, при необходимости увеличить их количество; в трехдневный срок направить в Министерство экономики и финансов запрос на финансовые средства, необходимые для закупки лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты для организаций здравоохранения; распределить прибывшую вакцину из Китайской Народной Республики по регионам и городам пропорционально, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Министерству обороны поручено решить вопрос об организации обсервационной зоны для медицинских работников в гостинице «Семетей».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199657/
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