Повторные выборы. Подкупают таксистов: на партию «Бирге» пожаловались ЦИК

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на представителей партии «Бирге». Ее кандидаты участвуют в повторных выборах депутатов местного кенеша в Токмаке.

По словам заявителя, представители «Бирге» нарушают требования избирательного законодательства — занимаются подкупом избирателей.

Автор указала, что якобы 1 июля кандидат в депутаты от этой партии провел собрание среди таксистов таксопарка «Люкс», принадлежащего его брату, на стадионе Аграрного колледжа на улице Победы в Токмаке.

В своем выступлении претендент на мандат, обратившись к таксистам, якобы отметил, что важно усилить агитационную работу среди жителей города в поддержку «Бирге», а также среди родных и близких. А.З. пообещал работникам таксопарка, что в случае победы на шести участках (УИК № 7063, 7065, 7067, 7066, 7069, 7070. — Прим. 24.kg) руководство таксопарка «Люкс» не будет брать с таксистов плату за обслуживание в течение двух недель.

Обратившаяся просит принять меры. Материалы направлены в МВД на проверку.