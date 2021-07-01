Про аконит рассказал? Алымкадыр Бейшеналиев пообщался с коллегами из стран ШОС

Министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана принял участие в совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что чиновник заболел коронавирусом, но причин для беспокойства нет — встреча прошла в формате видеоконференции.

Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в сфере охраны здоровья населения, обзор текущей ситуации в государствах — членах ШОС, связанной с развитием COVID-19, дальнейшие шаги стран ШОС по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, о проекте плана основных мер по развитию сотрудничества государств — членов ШОС в области здравоохранения на 2022-2024 годы.

Министры здравоохранения стран ШОС также рассмотрели возможность расширения научно-технического сотрудничества по разработке препаратов, вакцин и тест-систем. Предлагал ли Алымкадыр Бейшеналиев коллегам аконит для испытания, не сообщается.

Известно, что он озвучил информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Кыргызской Республике.

По его словам, одной из основных и эффективных мер для предупреждения коронавирусной инфекции, безусловно, является проведение массовой вакцинации населения. Почему Кыргызстан остается аутсайдером среди стран ШОС по обеспечению кампании массовой вакцинации, чиновник не уточнил.