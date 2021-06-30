Третья волна COVID-19. Чиновников кабмина переведут на удаленку и вакцинируют

Для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Кыргызстане кабинет министров считает целесообразным введение ограничительных мер. Об этом говорится в официальном письме в госорганы зампреда кабмина Жылдыз Бакашовой.

Кроме того, кабмин рекомендует в кратчайшие сроки всем сотрудникам министерств и ведомств пройти вакцинацию.

Министерствам и ведомствам рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 50 процентов сотрудников, в том числе работников старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, беременных. Ввести строгий контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима в организациях и ведомствах, регулярно проводить дезинфекцию.

Доступ посетителей и сотрудников к руководству госорганов ограничат, а совещания переведут в онлайн-режим. Госслужащим также рекомендуют до улучшения эпидемиологической ситуации не посещать культурно-массовые мероприятия, заведения общепита, базары, крупные торговые центры.