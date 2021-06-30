Первый этап вакцинации против COVID-19 чиновники провалили. В ЖК слушают отчет

В соответствии с национальной программой вакцинации против COVID-19 на первом этапе прививки должны были получить не менее 1 миллиона человек. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в целевую группу по вакцинации по стране входят не менее 3 миллионов человек.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо охватить 70 процентов целевой группы. Поэтому вакцинацию должны пройти 1 миллион 147 человек. На первом этапе до сентября 2021 года мы планировали привить 1 миллион граждан. Сейчас вакцину от коронавируса получили всего 190 тысяч кыргызстанцев», — сказала она.

В парламенте рассматривают сложную эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с очередной волной распространения коронавирусной инфекции. Вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова к депутатам не пришла, ссылаясь на занятость.

Отметим, что первый этап вакцинации кабинет министров практически провалил. В Кыргызстане наблюдается третья волна коронавируса.