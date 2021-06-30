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Власть

Закон о фейках. Некоторые депутаты настаивают на повторном голосовании

На заседании Жогорку Кенеша спорят, будет ли повторное голосование по согласованному варианту законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» депутата Гульшат Асылбаевой.

Отметим, парламент не принял проект. Против проголосовали 38 нардепов, за − 59, регистрацию прошли 97.

Но депутаты Бактыбек Райымкулов и Мурадил Мадеминов заявили о нарушении процедуры голосования и потребовали вернуться. Но, по словам многих депутатов, голосование прошло согласно регламенту.

«Сейчас делаются попытки организовать повторное голосование», — сообщил 24.kg депутат Дастан Бекешев.

Депутаты начали рассматривать эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с очередной волной распространения коронавирусной инфекции.

Дастана Бекешева
Фото Дастана Бекешева. Результаты голосования

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199445/
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