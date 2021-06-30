Закон о фейках. Некоторые депутаты настаивают на повторном голосовании

На заседании Жогорку Кенеша спорят, будет ли повторное голосование по согласованному варианту законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» депутата Гульшат Асылбаевой.
Отметим, парламент не принял проект. Против проголосовали 38 нардепов, за − 59, регистрацию прошли 97.
Но депутаты Бактыбек Райымкулов и Мурадил Мадеминов заявили о нарушении процедуры голосования и потребовали вернуться. Но, по словам многих депутатов, голосование прошло согласно регламенту.
«Сейчас делаются попытки организовать повторное голосование», — сообщил 24.kg депутат Дастан Бекешев.
Депутаты начали рассматривать эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с очередной волной распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулировании информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.
Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».