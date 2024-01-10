Подписан Закон Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 29 декабря 2023 года подписал Закон Кыргызской Республики «О праве на доступ к информации».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 ноября 2023 года.

Законом предусматриваются обеспечение реализации и защиты права каждого на свободу информации, в том числе на доступ к информации, находящейся в ведении субъектов государственного сектора, других обладателей информации, определенных данным Законом, и достижение максимальной информационной открытости, гласности, прозрачности в их деятельности, а также создание возможностей для повышения их подотчетности, борьбы с коррупцией, осуществления общественностью контроля над выполнением ими общественно-правовых обязанностей.

Данный Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.