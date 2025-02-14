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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 февраля небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

У кого намечается той

Женишбек Токторбаев

Родился 14 февраля 1968 года. Мэр Оша.

Канатбек Бегалиев

Родился 14 февраля 1984 года. Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр.

Адылбек уулу Эркин

Родился 14 февраля 1991 года. Боксер, участник Олимпиады-2016.

Памятные даты

День святого Валентина

Во многих странах отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. В этот день принято дарить друг другу подарки и «валентинки». Считается, что свадьба в этот день станет залогом вечной любви.

Международный день дарения книг

С 2012 года отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

День дарения книг — праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку — американке Эмми Бродмур — основательнице сайта детской книги в США.

Создан сервис YouTube

YouTube — сервис, который предоставляет услуги видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

Сервис YouTube основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими работниками компании PayPal — С.Ченом, Ч.Херли, Д.Каримом — в Сан-Бруно (Калифорния, США).

Самое первое видео — 18-секундный ролик любительской съемки в зоопарке Сан-Диего — на YouTube размещено 23 апреля 2005-го.

Русская версия сервиса запущена 14 ноября 2007 года.

Сегодня YouTube стал настолько значимым явлением в медиамире, что с ним вынуждено считаться и телевидение.

Люди, которые меняли мир

Родилась график Лидия Ильина

open.kg
Фото open.kg. Лидия Ильина

Родилась 14 (27) февраля 1915 года в Михайлове (ныне Рязанская область). Советский график, народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР.

С 1939-го работала в Киргизии. Широко известна в республике и за рубежом, мастер гравюры.

Признана родоначальницей кыргызской графики.

Жизнь кыргызского народа воплотилась в сериях линогравюр «Слово о киргизской женщине», «Молодежь Киргизии», «Материнство», иллюстрациях к произведениям Токтогула Сатылганова, Чингиза Айтматова, Тугельбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева и других. Наряду с кыргызской классической литературой иллюстрировала произведения Уильяма Шекспира, Франческо Петрарки, Федерико Гарсиа Лорки, Генриха Гейне, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Леси Украинки, а также японскую и китайскую поэзию.

Умерла 14 октября 1994 года.

Умер государственный деятель Ахматбек Суюмбаев

Родился в 1920-м в селе Орто-Алаш Чуйской области. Участник Великой Отечественной войны.

В 1955-1960 годах — министр финансов Киргизской ССР. В 1962-1968 годах — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.

Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968-1978).

Будучи сильным экономистом, компетентно решал все производственные вопросы развития народного хозяйства республики.

Умер 14 февраля 1993-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319885/
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