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Власть

Депутат предлагает всерьез заняться возобновляемыми источниками энергии

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает ряд поправок в закон, регулирующий возобновляемые источники энергии и в документ о лицензионно-разрешительной системе.

Экмат Байбакпаев предлагает исключить квотирование мощностей возобновляемых источников энергии, установить гарантированный выкуп электрической энергии, полученной с их использованием в объеме не менее 10 процентов от объема потребления.

Нардеп перечислил, что, по его мнению, нужно сделать:

  • определить покупателем электрической энергии, произведенной на установках ВИЭ, не потребляемой владельцем установки на собственные нужды и не реализованной другим потребителям на договорной основе, электроэнергетическую компанию;
  • исключить лицензирование деятельности в области ВИЭ, как при производстве электрической энергии, так и при ее передаче, распределении, экспорте и импорте субъектами ВИЭ;
  • обязать электрические сети и распределяющие предприятия осуществлять безвозмездный и беспрепятственный транзит электрической энергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, от производителей до потребителей субъекта ВИЭ.

Установить также механизмы, которые сочетали бы в себе прозрачность и понятность, чтобы заинтересовать инвесторов.

В случае принятия законопроекта ожидается, как утверждает Экмат Байбакпаев, сокращение коррупционных рисков, поскольку предлагаются простые и понятные правила разрешительных процедур. Он отметил, что появятся новые рабочие места и расширится налоговая база для пополнения республиканского и местного бюджетов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199411/
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