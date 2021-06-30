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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

В парламенте просят экс-премьер-министров отпустить под домашний арест

Экс-премьер-министров Омурбека Бабанова и Мухаммедкалыя Абылгазиева необходимо отпустить под домашний арест. С такой просьбой депутаты Сайдулла Нышанов и Кенжебек Бокоев на заседании Жогорку Кенеша обратились к генпрокурору Курманкулу Зулушеву.

Кенжебек Бокоев попросил взять под личный контроль дело Омурбека Бабанова.

«Сейчас сначала задерживают, потом ведут следствие и ищут обвинение. В год суды оправдывают 300 человек, но ни один следователь не понес наказания. Со стороны гостелеканалов идет очернение Омурбека Бабанова. Прошу взять все это под личный контроль. Если его отпустят под домашний арест, он никуда не убежит», — сказал Кенжебек Бокоев.

Депутат Сайдулла Нышанов согласился с коллегой, что надо пересмотреть меру пресечения экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву тоже.

«Для нас экс-премьер-министр или простой гражданин — все равны. Мы будем контролировать соблюдение закона во время следствия, думаю, все будет объективно», — ответил генпрокурор Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199392/
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В парламенте просят экс-премьер-министров отпустить под домашний арест