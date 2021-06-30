Новое уголовное законодательство. В Генпрокуратуре расширится штат сотрудников

С принятием новых кодексов в Генеральной прокуратуре дополнительно откроется 145 вакансий. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава надзорного органа Курманкул Зулушев.

По его словам, с соответствии с Конституцией в ГП расширится штат, и в органы прокуратуры потребуется еще как минимум 145 новых сотрудников.

«Мы примем на работу следователей после принятия кодексов. Но у нас есть основное право, поэтому даже сейчас можем вести следственные мероприятия», — сказал Курманкул Зулушев.

Отметим, проекты новых кодексов рассматриваются в первом чтении.