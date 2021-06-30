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Власть

В Кыргызстане нет юристов, которые могут писать законопроекты на госязыке

Никто из 70 юристов, работающих над проектами Уголовно-процессуального и Уголовного кодексов КР, не смог написать законопроект на кыргызском языке. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил Генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, группа юристов работала бесплатно, им не выделили ни копейки из бюджета страны.

«Оказалось, что у нас в Кыргызстане нет юристов, которые могут писать законы на кыргызском языке. Пришлось писать на русском и потом переводить на государственный язык», — сказал Курманкул Зулушев.

Отметим, проекты новых кодексов рассматриваются в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199384/
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В Кыргызстане нет юристов, которые могут писать законопроекты на госязыке