Генпрокурор: Обвиненные в коррупции не возмещают ущерб, а помогают государству

Чиновники, обвиняемые в коррупции, после возмещения ущерба возвращаются на государственную службу. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша заявил депутат Бакыт Торобаев.

По его словам, несколько чиновников, несмотря на обвинения в коррупции и задержание, вернулись на свои рабочие места.

«Вот возбуждают дело по статье «Коррупция». Задерживают на двое суток. Обвиняемый идет на сделку со следствием и возмещает ущерб. Это ведь означает, что он признал вину. Но потом он возвращается на свое рабочее место. У меня есть несколько таких примеров», — сказал нардеп.

«До приговора суда мы не можем сказать, что кто-то в чем-то виновен. Они не возмещают ущерб, если даже возбуждено дело, они, может, решили помочь государству», — ответил Курманкул Зулушев, отметив, что это надо уточнять по каждому случаю отдельно.