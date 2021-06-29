В ЖК предлагают изменить статью о незаконном обогащении в новой редакции УК КР

Статью о незаконном обогащении в новой редакции УК КР необходимо прописать более четко. С таким предложением сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша выступил депутат Бакыт Торобаев.

По его словам, за незаконное обогащение нужно привлекать к ответственности только тех, кто состоит на государственной и муниципальной службе.

«А что, если человек разбогател, не работая на государственной и муниципальной службе? Тогда это неправильно. У него есть родственники, дети. Потом начинают привлекать и его взрослых сыновей, которые сами занимаются бизнесом», — сказал депутат.

Представители Генеральной прокуратуры пояснили: статья о незаконном обогащении может применяться только к чиновникам, чьи расходы будут превышать заработок за последние два года.