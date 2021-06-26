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Власть

На должности назначены 22 судьи местных судов

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении 22 кандидатов на должности судей Чуйской, Ошской, Таласской и Иссык-Кульской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что утверждены следующие судьи для исполнения судебных полномочий:

Чуйская область:

  • Сейталиев Бекболот Мырзабекович.

Аламединский районный суд:

  • Джээнбекова Аида Бекеновна;
  • Рыспекова Жаркын Кубатбековна;
  • Шанкаев Талгат Токтоназарович;
  • Шералиев Саматбек Абдуллаевич.

Иссык-Атинский районный суд:

  • Курманалиева Аида Абдынасаровна;

Кеминский районный суд:

  • Атаканова Назгул Калиевна;
  • Калиева Клара Джакшылыковна;

Московский районный суд:

  • Аскарбеков Арстанбек Аскарбекович;
  • Байзаков Нурлан Марданович;
  • Сулайманов Атабек Абдышевич;
  • Узбекова Халида Асанкуловна;
  • Усубалиев Бакыт Токтогазиевич.

Жайылский районный суд:

  • Айтмолдоев Бактыбек Аскарович.

Панфиловский районный суд:

  • Эралиев Бектурсун Толонаалыбекович;

Токмокский городской суд:

  • Арстанбек кызы Айпери;
  • Иманбеков Бактыбек Орозбаевич.

Административный суд Ошской области:

  • Досалиев Акылбек Кубатбекович.

Ошский городской суд:

  • Турдукулов Тилек Ураимжанович.

Иссык-Кульский районный суд:

  • Оторбаева Айзада Жумабековна.

Таласский областной суд:

  • Тункатаров Омурлан Амангельдиевич;
  • Эстебесов Курал Калыгулович.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199028/
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