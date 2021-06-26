На должности назначены 22 судьи местных судов

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении 22 кандидатов на должности судей Чуйской, Ошской, Таласской и Иссык-Кульской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Уточняется, что утверждены следующие судьи для исполнения судебных полномочий:
Чуйская область:
- Сейталиев Бекболот Мырзабекович.
Аламединский районный суд:
- Джээнбекова Аида Бекеновна;
- Рыспекова Жаркын Кубатбековна;
- Шанкаев Талгат Токтоназарович;
- Шералиев Саматбек Абдуллаевич.
Иссык-Атинский районный суд:
- Курманалиева Аида Абдынасаровна;
Кеминский районный суд:
- Атаканова Назгул Калиевна;
- Калиева Клара Джакшылыковна;
Московский районный суд:
- Аскарбеков Арстанбек Аскарбекович;
- Байзаков Нурлан Марданович;
- Сулайманов Атабек Абдышевич;
- Узбекова Халида Асанкуловна;
- Усубалиев Бакыт Токтогазиевич.
Жайылский районный суд:
- Айтмолдоев Бактыбек Аскарович.
Панфиловский районный суд:
- Эралиев Бектурсун Толонаалыбекович;
Токмокский городской суд:
- Арстанбек кызы Айпери;
- Иманбеков Бактыбек Орозбаевич.
Административный суд Ошской области:
- Досалиев Акылбек Кубатбекович.
Ошский городской суд:
- Турдукулов Тилек Ураимжанович.
Иссык-Кульский районный суд:
- Оторбаева Айзада Жумабековна.
Таласский областной суд:
- Тункатаров Омурлан Амангельдиевич;
- Эстебесов Курал Калыгулович.
Указы вступают в силу со дня подписания.