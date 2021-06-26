На должности назначены 22 судьи местных судов

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении 22 кандидатов на должности судей Чуйской, Ошской, Таласской и Иссык-Кульской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что утверждены следующие судьи для исполнения судебных полномочий:

Чуйская область:

Сейталиев Бекболот Мырзабекович.

Аламединский районный суд:

Джээнбекова Аида Бекеновна;

Рыспекова Жаркын Кубатбековна;

Шанкаев Талгат Токтоназарович;

Шералиев Саматбек Абдуллаевич.

Иссык-Атинский районный суд:

Курманалиева Аида Абдынасаровна;

Кеминский районный суд:

Атаканова Назгул Калиевна;

Калиева Клара Джакшылыковна;

Московский районный суд:

Аскарбеков Арстанбек Аскарбекович;

Байзаков Нурлан Марданович;

Сулайманов Атабек Абдышевич;

Узбекова Халида Асанкуловна;

Усубалиев Бакыт Токтогазиевич.

Жайылский районный суд:

Айтмолдоев Бактыбек Аскарович.

Панфиловский районный суд:

Эралиев Бектурсун Толонаалыбекович;

Токмокский городской суд:

Арстанбек кызы Айпери;

Иманбеков Бактыбек Орозбаевич.

Административный суд Ошской области:

Досалиев Акылбек Кубатбекович.

Ошский городской суд:

Турдукулов Тилек Ураимжанович.

Иссык-Кульский районный суд:

Оторбаева Айзада Жумабековна.

Таласский областной суд:

Тункатаров Омурлан Амангельдиевич;

Эстебесов Курал Калыгулович.

Указы вступают в силу со дня подписания.