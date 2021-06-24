18:39
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Власть

Проблемы с водой. Чиновникам Минсельхоза объявлены замечания и выговоры

Кабинет министров на внеочередном заседании оценил работу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов по обеспечению продовольственной безопасности страны как недостаточную. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что ряду руководителей ведомства объявлены замечания и выговоры. Замечание получил в том числе сам министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков, его заму по вопросам водного хозяйства Нурлану Шерипову объявлен выговор.

Поручено рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности замглавы Минсельхоза Азамата Мукашева.

«Проблемы отсутствия воды, вопросы продовольственной безопасности не возникли бы, если бы вы своевременно обращали на это должное внимание. Хватит оправдываться! Профильное министерство должно было изначально думать о решении поставленных задач. Возьмем последние пять месяцев — план работы. Было поручено сделать анализ работы ассоциаций водопользователей. На сегодня ни одного предложения. Минимум информации по внедрению кластерного механизма в регионах. В целом работа Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов оценивается как недостаточная», — возмутился глава кабмина Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198804/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Третья волна COVID-19. Улукбек Марипов выступил с обращением к кыргызстанцам
Третья волна COVID-19. Работу Минздрава оценили как неудовлетворительную
Кыргызстан вводит запрет на экспорт продуктов и зерновых
Все социальные выплаты будут производиться своевременно, обещает глава кабмина
Министр юстиции рассказала Улукбеку Марипову, как идет инвентаризация законов
Третья волна COVID-19. Кабинет министров соберется на внеочередное заседание
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Что ответили читатели 24.kg
Куплю вам обед. Глава кабмина и депутат к концу дня договорились о поездке
Парламент оценил работу кабмина недостаточной. Улукбек Марипов остается на посту
Улукбек Марипов пригласил критикующих его депутатов поработать в кабмине
Популярные новости
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Бизнес
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
24 июня, четверг
18:30
25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
Новый закон о насилии не спасет женщин от домогательств, считает депутат
18:03
Таджикские пограничники держат в заложниках дальнобойщика из Кыргызстана
18:01
Почти две недели не будет газа и горячей воды в одном из районов Бишкека
17:58
Адвоката Асылбека Жээнбекова подозревают в мошенничестве и хотят посадить в СИЗО