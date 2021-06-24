Проблемы с водой. Чиновникам Минсельхоза объявлены замечания и выговоры

Кабинет министров на внеочередном заседании оценил работу Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов по обеспечению продовольственной безопасности страны как недостаточную. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что ряду руководителей ведомства объявлены замечания и выговоры. Замечание получил в том числе сам министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков, его заму по вопросам водного хозяйства Нурлану Шерипову объявлен выговор.

Поручено рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности замглавы Минсельхоза Азамата Мукашева.

«Проблемы отсутствия воды, вопросы продовольственной безопасности не возникли бы, если бы вы своевременно обращали на это должное внимание. Хватит оправдываться! Профильное министерство должно было изначально думать о решении поставленных задач. Возьмем последние пять месяцев — план работы. Было поручено сделать анализ работы ассоциаций водопользователей. На сегодня ни одного предложения. Минимум информации по внедрению кластерного механизма в регионах. В целом работа Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов оценивается как недостаточная», — возмутился глава кабмина Улукбек Марипов.