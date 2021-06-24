Беспорядки в Бишкеке. В городской суд не доставили Фарида Ниязова

В Бишкекском городском суде рассматривается мера пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

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По словам адвоката Замира Жоошева, бывшего чиновника не доставили в суд.

«Ранее Фарид Ниязов настаивал на своем присутствии на процессе. Суд не может рассматривать без него меру пресечения, поскольку это нарушение его прав. Ранее были доставлены в суд Асылбек Жээнбеков, Данияр Нарымбаев и другие фигуранты уголовных дел. В суде должны быть единые стандарты», — сказал Замир Жоошев.

В ходе заседания требование в СИЗО-1 было направлено, но по неизвестным причинам обвиняемого не доставили.

В итоге заседание отложено на 29 июня.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека оставил Фарида Ниязова под стражей в СИЗО-1 столицы до 10 августа.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.