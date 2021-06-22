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Власть

Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах

Президент Садыр Жапаров предостерегает отдельных парламентариев от неосторожных высказываний, которые могут негативно сказаться на межнациональном согласии в стране. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, на имя Садыра Жапарова поступило обращение от общественного объединения «Ассоциация дунганского этнического сообщества Кыргызстана» с просьбой отреагировать на публичное выступление депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Райымкулова.

Ранее на внеочередном заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию он обвинил граждан дунганской национальности в искусственном завышении цен на морковь. В частности, он заявил: «Дунгане искусственно цены завышают. Московский и Сокулукский районы воду получают в достаточном объеме, там как раз дунгане живут, и они же цены поднимают».

В этой связи Садыр Жапаров предостерегает и призывает всех граждан, в том числе и депутатов Жогорку Кенеша, быть корректными в своих высказываниях, которые могут подорвать целостность и сплоченность народа страны, негативно сказаться на межнациональном согласии.

Любые высказывания, касающиеся межнационального единства народа, могут повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

Поэтому глава государства предостерегает всех граждан, в том числе и парламентариев, и убедительно просит не спекулировать на этой теме.

«Сегодня Кыргызстан — многонациональная страна, где проживают более 100 этносов и только совместными усилиями мы сможем построить сильную и развитую страну», — отметил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198521/
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