Президент вручил госнаграды военнослужащим за мужество и отвагу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня вручил государственные награды ряду военнослужащих за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент отметил, что служение народу означает не стремление к наградам, а посвящение своей жизни, опыта и знаний Родине, внесение вклада в ее развитие. Садыр Жапаров подчеркнул, что нет конца списку героев, начатого Манасом Великодушным — наряду с легендарными предками, и сегодняшние защитники Отечества готовы самоотверженно служить стране.

Глава государства призвал к совместной работе каждого гражданина для достижения поставленных целей, отметив, что, только будучи едиными, кыргызстанцы смогут преодолеть все трудности и вызовы современности.

«Пусть ваша безупречная служба, безмерное мужество при исполнении служебных и воинских обязанностей станут примером для будущих поколений», — заключил Садыр Жапаров.