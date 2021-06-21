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Власть

Садыр Жапаров и Дмитрий Козак обсудили поставки вакцины от COVID-19 в КР

Президент Садыр Жапаров принял заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

По данным его пресс-службы, состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективных направлениях кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, а также ходе реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи глав Кыргызстана и России в Сочи 24 мая.

Были также обсуждены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе вопросы поставки российских вакцин в страну.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198303/
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