Кыргызстан намерен восстановить связи на высшем уровне с Молдовой и Украиной. Об этом стало известно после встречи министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с и. о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелеием Чокоем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках первого Анталийского дипломатического форума, который прошел под девизом «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы».

В ходе беседы стороны отметили необходимость возобновления связей на высшем уровне и межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Согласились, что страны имеют большой потенциал для увеличения товарооборота, развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, логистики и бизнес-контактов.

Руслан Казакбаев проинформировал о создании Министерства по инвестициям КР, готовности организовать бизнес-форум и обратил внимание на важность возобновления кыргызско-молдавских и кыргызско-украинских межмидовских консультаций.

Он обратился к молдавской и украинской сторонам поддержать кандидатуру Кыргызской Республики в Совет ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, а также в непостоянные члены СБ ООН на период 2027-2028 годов.

Глава МИД КР также отметил важность дальнейшего поступательного развития межпарламентского сотрудничества, которое КР рассматривает в качестве неотъемлемой части всего комплекса двусторонних взаимоотношений. Он попросил ускорить рассмотрение проектов ряда соглашений, переданных ранее молдавской стороне.

В форуме участвуют главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств более 40 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, международных организаций, политические деятели, политологи, представители международных бизнес-кругов и СМИ.