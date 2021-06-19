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Власть

Глава кабмина потребовал сократить потери воды в руслах реки Чу

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил Орто-Токойское водохранилище и водохозяйственные объекты Чуйской области.

«Я специально выехал на эти объекты, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на местах. Пуск воды осуществляется, но по пути значительная часть воды пропадает. Это происходит не из-за того, что мы спускаем воду в соседнюю страну или происходит отвод воды в определенные поля дехкан. Поэтому нам необходимо в срочном порядке принять решение, которое поможет в будущем не сталкиваться с проблемами, связанными с водой», — сказал Улукбек Марипов.

В связи с высокой фильтрацией на руслах реки Чу пропадают десятки кубометров воды, которая могла бы решить сложившуюся проблему с дефицитом водных ресурсов.

Улукбек Марипов

С Орто-Токойского водохранилища пропуск воды производится в размере 120 кубометров в секунду, 110 из которых предназначены для Чуйской области. До головного сооружения Восточного Большого Чуйского канала доходит около 80 кубометров, 30 кубометров воды уходит на фильтрацию. Это невосполнимые потери воды.

«Сейчас важно ускорить реализацию проекта по развитию оросительной системы Чуйской долины. Речь идет о строительстве южного Большого Чуйского канала. Для этого в первую очередь необходимо начать строительство второй ветки обводного Чуйского канала. Тогда потери воды не будет», — подчеркнул глава кабинета министров.

Улукбек Марипов поручил в ближайшее время внести предложения по проекту строительства южного Большого Чуйского канала и начать строительные работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198262/
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