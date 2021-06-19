Воды в Орто-Токойском водохранилище мало. Улукбек Марипов убедился лично

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов ознакомился с состоянием Орто-Токойского водохранилища.

«Воды в водохранилище, как мы убедились, действительно мало. Уровень снизился. Из-за нехватки поливной воды в Чуйской области производится забор воды из Орто-Токойского водохранилища. Это вынужденная мера, и как только ситуация урегулируется, спуск воды с этого водохранилища будет уменьшен», — сказал Улукбек Марипов.

Во время ознакомления с состоянием водохранилища глава кабмина поднял и ряд других вопросов.

«От обеспеченности посевных земель поливом во многом зависит и продовольственная безопасность в стране. Эффекта от спуска воды будет мало, если ирригационные каналы не будут очищены и отремонтированы. Вода просто не дойдет до полей. Эта проблема с каждым годом будет приобретать все большую актуальность. Если эти ассоциации будут на балансе айыл окмоту, тогда средства станут попадать в местную казну, и дехкане смогут требовать необходимый объем воды от местных властей. Эти вопросы сейчас на повестке работы кабмина», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Для решения вопросов, связанных с водой, необходим комплексный подход, в том числе с рассмотрением тарифов на воду, ответственности местных ассоциаций водопользователей. Улукбек Марипов

Улукбек Марипов встретился с работниками Орто-Токойского водохранилища и их семьями, которые проживают на территории охраняемого объекта.

«Условия работы и жизни здесь трудно назвать комфортными. Учитывая все это, необходимо рассмотреть вопрос повышения заработной платы работникам водохранилища. В целом, постараемся создать для вас комфортные условия», — отметил глава кабмина.

Орто-Токойское водохранилище обеспечивает 220 тысяч гектаров земли в Чуйской области. На сегодня в связи с нехваткой поливной воды ее спуск достигает максимальной отметки в 120 кубов вместо прошлогодних 90-100 кубов.