Повторные выборы. До 23 июня партии обязаны представить свои программы

Политические партии, участвующие в повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке обязаны предоставить в ТИК свои программы. О сроках сообщает Центризбирком.

По его данным, программы должны быть опубликованы на ведомственном сайте в разделе «талапкер» не позднее трех календарных дней с момента регистрации списков кандидатов политорганизаций.

Уточняется, что завтра, 20 июня, ТИКи Бишкека, Оша и Токмака должны объявить, какие из партий, намеревающихся баллотироваться, утверждены и будут участвовать в гонке.

Не позднее семи календарных дней до даты голосования и семи календарных дней после — до 18 июля партии обязаны отчитаться по расходам средств на кампанию.

Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля. Повторные выборы пройдут 11 июля.