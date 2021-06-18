Власти Баткена рассказали, когда возобновят подачу поливной воды в Таджикистан

Управление водного хозяйства Баткенской области проводит ремонтные работы на 129-м участке Торт-Кульского канала в селе Мин-Булак. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По их словам, согласно достигнутым ранее договоренностям, таджикское село Сурх получало воду через трубу, проложенную на 129-м участке канала.

«Труба закрылась. Так как она находится на нашей территории, управление водного хозяйства Баткена проводит ремонтные работы. После будет возобновлена подача воды в таджикское село», — сказали в управлении.

По данным обладминистрации, в селах айыльного округа Самаркандек и Карабак приостановлена подача поливной воды в связи с ремонтными работами.

«На каналах Кайырма и Жыйноо проводятся очистительные работы, в связи с этим села Орто-Сай, Паскы-Арык, Карабак и Достук в данный момент не получают поливную воду», — сказали в полномочном представительстве в регионе.

Отметим, ранее местные жители сообщили, что село Самаркандек получит питьевую воду, только если Кыргызстан откроет доступ к воде таджикскому селу Сурх. Так им объяснили местные власти после переговоров с Таджикистаном.

«В каналах Кайырма и Жыйноо давно нет воды. В этот период времени Таджикистан должен нам дать в секунду 1 тысячу 200 литров, сейчас приход составляет максимум 400-500 литров. Эти села уже потеряли свой урожай. Наши обращения к местным властям остаются без ответа», — заявил 24.kg руководитель Ассоциации водопользователей Баткенского района Уланбек Калдарбеков.