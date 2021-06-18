Незаконное обогащение. Алмамбета Салиева доставили в суд

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева.

Прокурор просил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ.

Сам Алмамбет Салиев не признал свою вину. По его словам, следствие обвиняет его в незаконном обогащении, однако подозрение несостоятельно.

«У нас у всех есть квартиры. Действительно, в одной из квартир живет мой зять. В таком случае любого родственника можно посадить. По поводу давления на правоохранителей ни один из них не был допрошен. Поддерживаю своего адвоката. Я никуда не сбегу», — сказал Алмамбет Салиев.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, он, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата президента, а также пользуясь покровительством экс-главы государства, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам.