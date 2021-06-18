Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту

Родственники экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, водворенного в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках уголовного дела по «Кумтору», обратились к президенту Садыру Жапарову.

Они просят обеспечить верховенство закона и утверждают, что Омурбек Бабанов был задержан по необоснованному обвинению. «Из-за отсутствия доказательств его причастности к коррупции на «Кумторе» судебный процесс по избранию меры пресечения прошел в закрытом режиме, без участия СМИ. Было принято несправедливое решение. Мы считаем, что все это очернение и зависть со стороны его политических оппонентов. Сегодня это стало очевидным для всего общества», — говорится в письме.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.