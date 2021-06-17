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Власть

Гибель ребенка в детдоме. Замглавы Минобразования получила выговор

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по изучению обстоятельств гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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По словам Бакашовой, чтобы не допускать нарушений в учреждениях интернатного типа, профильный госорган должен постоянно проводить профилактику правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала.

«Это печальное происшествие, которое более не должно происходить в стенах социальных учреждений, где дети находятся под государственной опекой. Министерству внутренних дел необходимо взять этот инцидент под особый контроль и провести тщательное расследование», — сказала Жылдыз Бакашова.

По итогам совещания принято решение объявить строгий выговор заместителю министра образования и науки, курирующему детские социальные учреждения, Надире Джусупбековой.

Минобразования поручено рассмотреть вопрос увольнения директора Военно-Антоновского детского дома и ответственного специалиста министерства; принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику соответствующего управления Минобразования.

Минздраву поручено рассмотреть вопрос увольнения директора Центра общеврачебной помощи Сокулукского района, принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику управления социального развития Сокулукского района.

По итогам совещания даны следующие поручения:

— Министерству внутренних дел провести расследование по вышеуказанному инциденту.

В целях реабилитации воспитанников Военно-Антоновского детского дома:

— Минобразования поручено обеспечить детей летним отдыхом;

— Минздраву в оперативном порядке предоставить воспитанникам соответствующую психологическую помощь;

— Минобразования совместно с Минздравом разработать план по ускоренной оптимизации Военно-Антоновского детского дома;

— Минобразования, Минздраву и МВД для недопущения аналогичных случаев в учреждениях интернатного типа постоянно проводить мероприятия по профилактике правонарушений и насилия среди воспитанников и персонала.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. Факт его гибели пытались скрыть. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197966/
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