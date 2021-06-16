События на границе. Дома пострадавшим строят за счет Турции и частных компаний

В ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе пострадало 136 домов, из которых 100 будут строить за счет правительства Турции. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Шайлообек Атазов.

По его словам, еще 20 домов построит компания «Ихлас».

Представитель кабинета министров не подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас, помимо восстановления домов, пострадавших во время инцидента, частные компании строят еще 36 домов.

«Эти дома — в Баткене, там уже стены возводят. Их строят компании «Ихлас», «Эмаком», MSA. В рамках двустороннего соглашения турецкая сторона построит еще 136 домов. Правительство — еще восемь домов», — сказал представитель кабмина.