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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

За счет средств Кумтора образуют фонд развития Нарынской области

Президент Садыр Жапаров встретился с трудовым коллективом ЗАО «Кумтор Голд Компани». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент особо отметил, что предприятие работает и будет в дальнейшем функционировать по плану и в штатном режиме. Он призвал трудовой коллектив компании к усердной, добросовестной работе во благо народа страны. Садыр Жапаров подчеркнул особую роль месторождения в структуре отечественной экономики и отметил, что с введением временного внешнего управления на руднике большое внимание будет уделяться вопросам охраны экологии и окружающей среды.

Он также отметил, что за счет средств ЗАО «Кумтор Голд Компани» принято решение образовать фонд развития Нарынской области.

«Садыр Жапаров также рассказал о планируемых социально-экономических реформах в стране, мерах по повышению доступности ипотечных ресурсов для всех категорий граждан, актуальных направлениях и планах во внешнеполитической деятельности, коснулся итогов своих последних зарубежных визитов. Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Сотрудников компании интересовали вопросы о своей текущей работе, социального характера, организационных мерах по оздоровлению сотрудников, непосредственно задействованных на руднике», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197770/
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