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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Кандидата партии «Ата Журт Кыргызстан» подозревают в подкупе

В Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на кандидата партии «Ата Журт Кыргызстан» Бекмырзу Эргешева. Он баллотируется в депутаты Ошского горкенеша по списку этой политорганизации.

Уточняется, что видеоматериал прислал житель южной столицы. Неизвестные люди проводят дорожные работы по обновлению пешеходных переходов в районе Он-Адыра в Оше (МТУ «Амир-Тимур»).

В одном из эпизодов видео неизвестная женщина благодарит гражданина по имени Бекмырза за проводимую работу по благоустройству города. По мнению автора видео, работы проводятся кандидатом в депутаты Эргешевым.

Действия претендента на мандат квалифицируются автором видео как подкуп избирателей.

Информация передана для проверки в МВД.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197734/
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