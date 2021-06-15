Повторные выборы. Кандидата партии «Ата Журт Кыргызстан» подозревают в подкупе

В Координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на кандидата партии «Ата Журт Кыргызстан» Бекмырзу Эргешева. Он баллотируется в депутаты Ошского горкенеша по списку этой политорганизации.

Уточняется, что видеоматериал прислал житель южной столицы. Неизвестные люди проводят дорожные работы по обновлению пешеходных переходов в районе Он-Адыра в Оше (МТУ «Амир-Тимур»).

В одном из эпизодов видео неизвестная женщина благодарит гражданина по имени Бекмырза за проводимую работу по благоустройству города. По мнению автора видео, работы проводятся кандидатом в депутаты Эргешевым.

Действия претендента на мандат квалифицируются автором видео как подкуп избирателей.

Информация передана для проверки в МВД.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.