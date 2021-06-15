Первая леди Кыргызстана пообещала поддержать женщин-депутатов местных кенешей

Первая леди Айгуль Жапарова пообещала поддержку женщинам-депутатам местных кенешей. Об этом она заявила сегодня на церемонии поздравления женщин, победивших на выборах в местные кенеши 11 апреля.

Мероприятие проводит организация «ООН женщины». Из регионов приехали около 40 новоизбранных женщин-депутатов.

По словам Айгуль Жапаровой, сегодня она, общаясь с женщинами, увидела в их глазах надежду и воодушевление.

«Это тоже большой прорыв для нашей страны. Около 38 процентов в кенешах — женщины-депутаты. Вам выразили большое доверие, народ смотрит на вас. От вас зависят будущее и увеличение квот для женщин», — сказала она.

Первая леди считает, что в будущем 30-процентную квоту для женщин необходимо увеличить до 50 процентов.

Айгуль Жапарова подчеркнула: в Кыргызстане много сильных женщин, которые остаются на вторых ролях и потому нуждаются в поддержке. Она призвала наладить мост между депутатами Жогорку Кенеша и местных кенешей.