Общество

Американская актриса надела на Хэллоуин окровавленный костюм Джеки Кеннеди

Джек Шлоссберг, внук Джона Кеннеди, назвал «отвратительным, отчаянным и опасным» поступком актрисы Джулии Фокс, надевшей на Хэллоуин костюм Джеки Кеннеди в день убийства ее мужа. Об этом передает The Guardian.

Американская актриса Джулия Фокс, известная своими эпатажными нарядами 30 октября пришла на хэллоуинскую вечеринку в Нью-Йорке в копии розового костюма с пятнами крови, в котором первая леди Жаклин Кеннеди была в момент убийства своего мужа во время поездки в Даллас в 1963 году.

В интернете костюм вызвал волну критики и осуждения. Многие пользователи назвали это решение аморальным и неэтичным по отношению к первой леди.

В свою очередь Джулия Фокс объяснила, что нарядилась не ради вызова и шокирования публики, а «в знак уважения» к стойкости и «невероятной храбрости» первой леди в момент «немыслимой жестокости».

«Когда ее мужа убили, она отказалась переодеться, сказав: «Я хочу, чтобы они увидели, что они сделали». Образ нежного розового костюма, забрызганного кровью, — одно из самых жутких сочетаний красоты и ужаса в современной истории. Красота и ужас. Стойкость и разрушение. Ее отказ переодеться был актом невероятной храбрости — перформансом, протестом и трауром одновременно. Женщина, использующая образ и грацию как оружие против жестокости. Это история о травме, власти и о том, как сама женственность может быть формой сопротивления. Да здравствует Джеки О», — написала Джулия Фокс у себя на странице.

Как отмечает издание, Жаклин Кеннеди на самом деле отказалась снимать окровавленный костюм. Сейчас все вещи в первозданном виде хранятся в климатическом сейфе Национального архива в Колледж-Парке, штат Мэриленд, как предметы исторической ценности.

Семья Кеннеди заявила, что костюм не будет выставлен на всеобщее обозрение до 2103 года.
