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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Партиям дается 48 часов, чтобы донести недостающие справки

Партиям дается 48 часов, чтобы донести недостающие справки. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что внести залог политорганизации обязаны до 13 июня, как и представить в ТИК списки кандидатов и программу.

«Партиям навстречу мы идем, только если не хватает каких-то незначительных документов по кандидатам. Но если не будет в срок сдан залог или список претендентов, составленный в соответствии с законом, то такому политобъединению в регистрации откажем», — пояснил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

Он уточнил, что агитация в Бишкеке, Оше и Токмаке, где 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей, стартует 21 июня в 8.00 и завершится 10 июля в 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197386/
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