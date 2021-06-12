Повторные выборы. Партиям дается 48 часов, чтобы донести недостающие справки

Партиям дается 48 часов, чтобы донести недостающие справки. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что внести залог политорганизации обязаны до 13 июня, как и представить в ТИК списки кандидатов и программу.

«Партиям навстречу мы идем, только если не хватает каких-то незначительных документов по кандидатам. Но если не будет в срок сдан залог или список претендентов, составленный в соответствии с законом, то такому политобъединению в регистрации откажем», — пояснил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

Он уточнил, что агитация в Бишкеке, Оше и Токмаке, где 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей, стартует 21 июня в 8.00 и завершится 10 июля в 8.00.