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Власть

Визит Садыра Жапарова в Турцию. Дни культуры пройдут в Анкаре и Бишкеке

В ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Турцию подписан ряд соглашений, направленных на укрепление кыргызско-турецких культурных связей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что в рамках реализации договоренностей в 2022 году планируется проведение дней культуры и искусства между двумя странами. Также предусмотрены театральные туры, дни кино, выставки ремесленников и художников, обучение работников культуры и обмен опытом.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев заявил, что будут открыты кыргызско-турецкие культурные центры. «Откроют культурные центры великого писателя Чингиза Айтматова в Турции, поэта тюркского мира Юнуса Эмре — в Кыргызстане. Цель — популяризация литературы двух народов для стимулирования просвещения и духовной подпитки общества», — сказал он.

Чиновник отметил, что в подписанных соглашениях особое внимание уделяется обмену опытом в национальных видах спорта. «В Турции много людей интересуются национальной игрой кок бору, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» построил спортивную площадку, где проходят игры. Эти меры будут способствовать реализации соглашения», — заметил он.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и Министерство культуры и туризма Турции также провели переговоры по реализации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области молодежной политики.

Кайрат Иманалиев добавил, что на основании меморандума будут проводиться форумы с участием образованной и инициативной молодежи двух стран и приняты меры по совершенствованию сотрудничества между молодежными организациями.

В ходе официального визита Садыра Жапарова в Турцию подписаны следующие соглашения, направленные на расширение кыргызско-турецкого культурного сотрудничества:

— Соглашение между кабинетом министров КР и правительством Турции о сотрудничестве в области культуры;

— Соглашение между кабинетом министров КР и правительством ТР об учреждении и функционировании культурных центров;

— Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики между Минкультуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Минкультуры и туризма ТР;

— Протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между кабмином КР и правительством ТР от 9 апреля 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197379/
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