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Власть

Алмамбет Шыкмаматов: Бизнес Турции заинтересован в инвестировании в Кыргызстан

«Широкий круг бизнес-сообщества Турции заинтересован в инвестировании в Кыргызстан», — заявил министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов, комментируя итоги официального визита Садыра Жапарова в Турцию.

По его словам, для турецких инвесторов интерес представляют такие сферы, как легкая промышленность, сельское хозяйство, логистика, инфраструктурные проекты и гидроэнергетика.

Алмамбет Шыкмаматов напомнил, что в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Турцию прошла встреча с бизнес-сообществом республики на площадке Союза торговых и промышленных палат и бирж Турции (ТОББ) в Анкаре.

По итогам встречи подписаны соглашения, в рамках которых в Бишкеке планируется развернуть и внедрить систему, схожую с турецкой моделью промышленной зоны «Остим». В Турции на этой площадке собрано более 600 компаний. Заводы и фабрики сконцентрированы в одной локации, что удобно для производителей и экспортеров.

«Кыргызско-турецкую промышленную зону планируется построить на территории Чуйской области. Кроме того, наши компании подписали пять других соглашений. Они со своими партнерами тоже будут инвестировать в совместные проекты. Произошел обмен проектами, они предоставили нам свои проекты, а мы им свои», — добавил Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, скоро в Бишкек прибудет группа экспертов турецких компаний, которые будут изучать инвестиционный потенциал страны.

«Они в течение месяца после изучения должны подготовить справку и предоставить ее представителям большого бизнеса Турции. После этого крупный бизнес в соответствии с этой справкой уже будет реально инвестировать в интересующие их сектора», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197376/
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