Садыр Жапаров написал письмо премьеру Великобритании

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров написал официальное письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Оно опубликовано на сайте www.diplomat.com.

В нем говорится, что Кыргызстан готов и будет строить правовое государство, и это не просто громкие заявления.

«Своей важнейшей задачей я считаю построение правового государства. В то же время я отдаю себе отчет, что это вопрос не громких заявлений и поверхностных реформ, а напряженная и кропотливая работа по построению крепких демократических институтов. Прежде всего нам предстоит решить проблему бедности, обеспечения рабочих мест, повышения эффективности государственного управления и укрепления самих институтов», — пишет глава государства.

Он напоминает, что испытал на собственной судьбе, что такое несправедливость и беззаконие. «И глубоко верю в приоритетную задачу построения правового государства и установления верховенства закона», — написал Садыр Жапаров.

Он заверил премьера Объединенного Королевства в том, что коституционная реформа, которая проводится при широкой народной поддержке, является лишь первым шагом в этом направлении.

«Рассчитываю на то, что Соединенное Королевство с древнейшими в этом мире институтами демократии, справедливо пользующимися восхищением наций на всех континентах, будет внимательно помогать и поддерживать наши усилия на данном пути. Прошу британские власти продолжить в режиме доверительного диалога и долгосрочного сотрудничества поддержку устремлений кыргызского народа в строительстве демократических институтов», — отметил президент.

Он подчеркнул, что в знак выражения нового духа открытости страны и стремления к повышению уровня международного сотрудничества хочет сообщить им, что будут отданы распоряжения по пересмотру введенных прошлыми властями ограничений на въезд в республику журналиста агентства «Франс Пресс» Криса Риклтона и представителя Human Rights Watch Миры Ритман.

В декабре 2015 года Миру Ритман выдворили из Кыргызстана и объявили персоной нон грата. В 2017-м из КР выслали Криса Риклтона.