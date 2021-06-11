В октябре предстоят выборы в Жогорку Кенеш. Они пройдут по новым правилам согласно Конституции, принятой на референдуме 11 апреля.

Разработано три проекта: преференциальное голосование по пропорциональной системе, смешанный вариант — одномандатники и партии с открытыми списками в соотношении 55/35 и мажоритарно-пропорциональное голосование с закрытыми списками.

Администрация президента остановилась на последнем. На днях законопроект будет внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Эксперты считают, что в октябре будет жарко. Борьба между партиями за кандидатов с финансами и электоральными ресурсами станет еще жестче. В цене вырастут и региональные лидеры, обеспечивающие сегодня голоса на местах.

Не все так плохо

Предложенный вариант эксперты назвали относительно сбалансированным, а некоторые нормы даже прогрессивными.

Напомним, что по Основному закону численность депутатского корпуса сократится до 90. При этом если для кандидатов-одномандатников установлен лимит в 35 мест, то для партий ограничений нет. Может статься, что одна политическая организация возьмет все 55 мандатов. По прежней Конституции она не могла претендовать на более 65 мест.

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Снижены избирательный порог с 7 до 3 процентов и сумма залога с 5 миллионов до 1 миллиона сомов. Те, кто идет по одномандатному округу, должны внести 100 тысяч сомов.

Кроме того, выдвигать кандидатов-одномандатников может и партия. Если кыргызстанец хочет баллотироваться как самовыдвиженец, то он должен собрать не менее 1 тысячи подписей по своему округу.

Если по какой-то причине депутат-одномандатник слагает свои полномочия раньше срока, то в течение двух месяцев в округе проводятся новые выборы. Правда, это действительно только в ситуациях, когда до окончания полномочий парламента остается больше года. Если меньше, то новые выборы не проводятся.

Если партия или кандидат будут замечены в нарушении избирательного законодательства и сняты с выборов, то в повторных выборах они не участвуют.

Вводится запрет для домкомов и председателей ТСЖ участвовать в выборах и агитировать. Еще один пункт, одобренный аналитиками, гласит: если чиновник решит баллотироваться, то он должен не просто приостановить исполнение обязанностей на период кампании, а уйти в отставку.

По словам нардепа Дастана Бекешева, это абсолютно справедливое требование и способствует борьбе с административным ресурсом.

Кандидаты должны представить сведения о своих доходах и имуществе, а также своих родственников либо копию единой декларации за предыдущий год.

Эксперты считают, что такая прозрачность если и не сведет на нет подкуп, то значительно уменьшит масштабы вредительства. Однако есть и сомневающиеся. Они полагают, что дело не в достатке претендента на мандат, а в тоне, который задает избиратель. Пока в сознании каждого гражданина не укоренится понятие, что продавать свой голос нельзя, позорная традиция останется.

Есть нюансы

Аналитиков смущает то, что при разработке методики подсчета голосов и распределения мандатов авторы не учли региональный барьер. Он так и остался 0,7 процента по каждой области плюс в Бишкеке и Оше. Получается, что фактический общестрановой порог не 3 процента, как написано в законопроекте, а 6,3 процента. То есть более чем в два раза выше, чем представляется.

Логичнее было бы снизить региональный порог, чего сделано не было.

Между тем партии должны выдвинуть список кандидатов в количестве не более 55 человек. При этом соблюсти определенные требования представительства:

в списке не должно быть более 70 процентов кандидатов одного пола с разницей очередности не более двух позиций;

не менее 15 процентов кандидатов должны быть моложе 35 лет, не менее трех из них в числе первых 25;

не менее 15 процентов — представители различных этносов, и трое из них в числе первых 25 кандидатов;

не менее двух кандидатов — лица с ограниченными возможностями здоровья, и один из них в числе первых 25 кандидатов.

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Что касается одномандатников, то по обновленному проекту закона о выборах 15 мандатов будут зарезервированы за женщинами.

Но где гарантия, что им удастся собрать подписи в свою поддержку, чтобы выдвинуть кандидатуру? Как показала апрельская кампания, женщины, кто шел в депутаты айыльных кенешей, подвергались прессингу. Мужчины, как это было, к примеру, в Сокулукском районе Чуйской области, возмутились, что в Орокский кенеш (УИК № 7406) прошли их односельчанки, и потребовали отказаться от мандатов. Вмешалась ЦИК. Пришлось напомнить мужской части аймака о нормах закона.

Но несоблюдение принципов квотирования при мажоритарном голосовании не самое страшное. Эксперты считают, что такой подход приведет к междоусобице.

Мажоритарная система в наших условиях опасна тем, что могут появиться полевые командиры. Она дает высокий процент брака при отборе. Эксперт Зайнидин Курманов

Он подчеркнул, что при выборах по одномандатным округам не учитывается мнение колоссального числа избирателей. При пропорциональной избирательной системе голоса электората распределяются в равной степени между партиями. Но проект закона, ориентированный на введение смешанной или параллельной избирательной системы, уже готов. Окончательное решение за парламентом, а демонстрирующие бесхребетность в принципиальных вопросах члены шестого созыва вряд ли рискнут перечить президентской администрации при утверждении нового избирательного законодательства.

Все новое — хорошо забытое старое

Смешанную систему поддерживает и большинство тех, кто мечтает о депутатском мандате. Опасений экспертного сообщества они не разделяют. Многие из них считают, что намного рациональнее выдвигаться самостоятельно, чем связываться с партийными проектами. Это стоит больших денег, но не дороже мест в десятке топ-партий.

«Кандидат, идущий по одномандатному округу, причем неважно, выдвигается или он сам, или идет от партии, независим от популярности последней в республиканском масштабе. Ему не нужно будет оправдываться за других кандидатов и отвечать на неудобные вопросы, связанные с историей политорганизации и ее программой. Он предлагает избирателю себя, а не партию», — пояснил политолог Шерадил Бактыгулов.

Однако большая часть экспертов считает, что и при новой избирательной системе и возросшей конкуренции за места в ЖК в седьмой созыв пройдут те же.

В то же время возвращение к мажоритарно-пропорциональной системе выборов повышает шанс попасть в депутаты по одномандатным округам у неоднозначных, но фактурных политиков, имеющих солидную поддержку на малой родине.

Эксперты считают, что состав парламента может получиться очень фрагментированным. Фракциям придется укрупняться, а это возможно только за счет привлечения в свои ряды одномандатников.Сама избирательная гонка ожидается чрезвычайно конкурентной и ожесточенной. Порог в 3 процента наверняка создаст у очень многих партий иллюзию возможности попадания в ЖК без достаточных средств, а значит, без внушительного пиара в СМИ и агитаторов на местах.

Что касается повышения качества нового состава депутатского корпуса, то вряд ли стоит ожидать прихода профессионалов. Как показывает практика, каждый последующий в разы хуже предыдущего. Достойные и грамотные специалисты остаются не у дел, уступая место малообразованным конъюнктурщикам.