По итогам Кыргызско-Турецкого бизнес-форума подписано шесть меморандумов

В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Анкару состоялся Кыргызско-Турецкий бизнес-форум. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций.

Целями мероприятия были информирование участников форума об экономических проводимых реформах в Кыргызстане, укрепление и развитие двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также содействие в укрупнении долгосрочных деловых связей между предпринимателями обеих стран по вопросам, представляющим взаимный интерес. В мероприятии приняли участие более 170 представителей деловых кругов Кыргызстана и Турции.

«В ходе В2В-встреч представители деловых кругов двух стран установили деловые контакты и обсудили перспективы развития сотрудничества с дальнейшей реализацией совместных проектов. По итогам мероприятия подписано шесть меморандумов о сотрудничестве и реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.