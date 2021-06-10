«Безопасный город». Депутат призвала не нарушать Правила дорожного движения

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают проект закона, предусматривающий снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Депутат Наталья Никитенко рассказала, что по проекту «Безопасный город» еще предстоит определенная работа: определение мест для парковок, нанесение разметки. По ее мнению, когда нет инфраструктуры по линии местной и центральной власти, вводить штрафы нельзя.

«Безопасный город» начал работу, и это действительно снижает аварийность на дорогах, сохраняет жизни людей. Этот проект нацелен на то, чтобы обезопасить жизнь граждан. Да, есть нарекания, но к гражданам тоже обращение: «Безопасный город» имеет долгосрочную цель — прежде всего повысить культуру общества, водителей, пешеходов. Есть ведь добросовестные водители, соблюдающие правила, они не подпадают под категорию тех, кому приходится платить штрафы. Этот проект нацелен не на то, чтобы увеличить штрафы, выявлять больше нарушителей. Тут больше другая задача — призвать к ответственности людей, которые нарушают правила», — сказала Наталья Никитенко.