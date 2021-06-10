Депутат не понимает, как парламент будет формировать ЦИК

Депутат Дастан Бекешев не понимает, как парламент будет формировать часть состава Центризбиркома. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

По его словам, согласно новому проекту закона, шесть членов ЦИК предлагает президент, шесть — Жогорку Кенеш.

«По прежнему документу четыре представителя выдвигал глава государства, четыре — оппозиция ЖК, четыре — коалиция. Но наш регламент устарел и противоречит Конституции, поэтому непонятно, как мы будем утверждать новый состав избирательной комиссии», — сказал Дастан Бекешев.

Он также сообщил, что в ЖК идет сбор подписей, чтобы продлить работу этого созыва до августа. Нардепам необходимо принять пакет поправок в избирательное законодательство. Как только новый закон вступит в силу, президент Садыр Жапаров назначит дату парламентских выборов. Предположительно они пройдут 31 октября.