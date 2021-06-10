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Власть

За транзит грузов через Казахстан перевозчики из Кыргызстана платят $5 тысяч

Водители большегрузных машин вынуждены платить деньги за транзит через территорию Казахстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабылды Тиллаев.

Он поручил кабинету министров вести работу в рамках ЕАЭС и решить проблему отечественных перевозчиков.

«Ко мне обратились транспортные компании, сложности транзита через Казахстан продолжаются. За каждую машины они вынуждены платить $4-5 тысяч таможенникам и другим службам соседнего государства. Надо решить проблему. Какая работа ведется в рамках ЕАЭС? Почему компании везут груз из Китая через Казахстан, когда у нас есть свои КПП?» — спросил Таабылды Тиллаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197128/
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