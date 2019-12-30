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Общество

Минздрав получит 3,5 миллиона сомов на расходы по лечению Самата Курманкулова

Министерству здравоохранения выделят 3,5 миллиона сомов на оплату расходов, связанных с лечением начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства. 

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Средства будут выделены из бюджета Минздрава на 2019 год. 

Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».
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