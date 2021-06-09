Повторные выборы. Ни одна из партий еще не внесла избирательный залог

Ни одна из партий, заявившая о намерении баллотироваться в Бишкекский горкенеш, не внесла избирательный залог. Об этом 24.kg сообщил глава ТИК столицы Кайрат Маматов.

По его словам, поскольку эта кампания повторная, сроки сокращаются на треть и политорганизациям нужно внести 50 тысяч сомов до 13, а не до 20 июня. На сегодня 15 политобъединений уведомили территориальную комиссию о том, что будут участвовать в выборах 11 июля.

В Оше на выборы идут восемь политпартий — «Ата Журт Кыргызстан», партия экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги» и «Келечек — Будущее». Также уведомления подали «Ынтымак», «Улуу Журт», «Бир Бол», «Биздин Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». В южной столице партии также должны сдать 50 тысяч сомов. В Токмаке — 20 тысяч.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявят, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.