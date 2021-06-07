ВБ дал деньги на вакцину от COVID-19, а Минздрав хочет купить авто и компьютеры

Всемирный банк выделяет Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с COVID-19. Эти средства предназначены на вакцинацию населения. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, половина средств выделена в виде гранта, другая — в виде кредита на 32 года.

«На $17 миллионов мы закупаем вакцины, одобренные ВОЗ. Сможем купить дозы из расчета на 1 миллион человек», — сказал чиновник.

По данным депутата Абдывахапа Нурбаева, кроме вакцины, Минздрав намерен купить автомашину на $202 тысячи, компьютеры на $100 тысяч и $293 тысячи потратить на 14 новых сотрудников проекта.

«Зачем привлекать новых сотрудников, ведь у Минздрава есть штат? Эти деньги должны быть полностью направлены на вакцинацию. Давайте исключим из проекта расходы на машину и компьютеры», — сказал он.

По данным Минздрава, легковые машины покупаются для мобильных бригад.

Коллеги поддержали Абдывахапа Нурбаева, заявив, что на выделенные средства надо закупить вакцину от коронавируса.