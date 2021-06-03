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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Жылдызкан Джолдошеву допросили в Военной прокуратуре

Экс-депутата парламента Жылдызкан Джолдошеву допросили в Военной прокуратуре по делу «Кумтора». Об этом бывший нардеп сообщила 24.kg.

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По ее словам, в 2012 году она проголосовала за проект постановления депутатской комиссии, которую на тот момент возглавлял Садыр Жапаров.

«У меня спросили, поддержала ли я проект постановления комиссии, которую возглавлял Садыр Жапаров. Я ответила утвердительно. Этот проект постановления отвечал интересам государства. Кроме того, я отметила, что депутат Жогорку Кенеша имеет императивный мандат, за свое мнение он не может быть подвергнут уголовному преследованию», — сказала Жылдызкан Джолдошева.

Напомним, по делу «Кумтора» были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие и действующие депутаты Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов, Асылбек Жээнбеков и Талант Узакбаев. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196310/
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